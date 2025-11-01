Selskapskatalog
Melio Payments
Melio Payments Finansanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Finansanalytiker totalkompensasjonen in Israel hos Melio Payments varierer fra ₪202K til ₪288K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Melio Paymentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/1/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₪232K - ₪271K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
₪202K₪232K₪271K₪288K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Melio Payments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Finansanalytiker hos Melio Payments in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪288,493. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Melio Payments for Finansanalytiker rollen in Israel er ₪202,192.

