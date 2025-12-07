Selskapskatalog
Meituan
Meituan Forretningsoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjoner totalkompensasjonen hos Meituan varierer fra $73K til $104K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Meituans totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$82.7K - $94.2K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$73K$82.7K$94.2K$104K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Meituan?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Meituan ligger på en årlig totalkompensasjon på $103,840. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Meituan for Forretningsoperasjoner rollen er $73,040.

Andre ressurser

