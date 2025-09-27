Selskapskatalog
Medallion
Medallion Salg Lønninger

Salg-mediankompensasjonspakken in United States hos Medallion utgjør totalt $210K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Medallions totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Median Pakke
company icon
Medallion
Account Executive
Denver, CO
Totalt per år
$105K
Nivå
-
Grunnlønn
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Medallion?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Medallion er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Salg hos Medallion in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $275,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Medallion for Salg rollen in United States er $105,000.

