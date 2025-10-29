Programvareingeniør-kompensasjon in United States hos McKinsey varierer fra $131K per year for Junior Engineer til $293K per year for Principal Architect I. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $185K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for McKinseys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
