Produktleder-kompensasjon in United States hos McKinsey varierer fra $205K per year for Product Manager til $238K per year for Principal. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $217K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for McKinseys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***