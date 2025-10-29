Ledelsesrådgiver-kompensasjon in United States hos McKinsey varierer fra $121K per year for Business Analyst til $388K per year for Partner. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $245K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for McKinseys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
