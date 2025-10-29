Selskapskatalog
McKinsey
McKinsey Forretningsanalytiker Lønninger

Forretningsanalytiker-kompensasjon in United States hos McKinsey varierer fra $124K per year for Business Analyst til $250K per year for Engagement Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $134K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for McKinseys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 4 flere nivåer
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos McKinsey?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsanalytiker hos McKinsey in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $250,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos McKinsey for Forretningsanalytiker rollen in United States er $127,000.

