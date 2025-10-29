Forretningsanalytiker-kompensasjon in United States hos McKinsey varierer fra $124K per year for Business Analyst til $250K per year for Engagement Manager. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $134K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for McKinseys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
