Mazars Lønninger

Mazarss lønn varierer fra $12,060 i total kompensasjon per år for en Personalavdeling på laveste nivå til $112,435 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Mazars. Sist oppdatert: 10/22/2025

Regnskapsfører
$47.2K
Dataforsker
$112K
Finansanalytiker
$58.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Personalavdeling
$12.1K
Juridisk
$45.6K
Ledelsesrådgiver
$80.4K
Markedsføringsoperasjoner
$34.2K
Produktdesigner
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Programvareutvikler
$56K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Mazars er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $112,435. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mazars er $51,585.

