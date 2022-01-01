Selskapskatalog
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Lønninger

Marsh & McLennan Companiess lønn varierer fra $20,586 i total kompensasjon per år for en Regnskapsfører på laveste nivå til $276,375 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Marsh & McLennan Companies. Sist oppdatert: 10/20/2025

Dataforsker
Median $245K
Programvareutvikler
Median $89K
Regnskapsfører
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Aktuar
$117K
Forretningsanalytiker
Median $65K
Dataanalytiker
$60.6K
Finansanalytiker
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Ledelsesrådgiver
$30.7K
Markedsføring
$276K
Markedsføringsoperasjoner
$95.8K
Partnerleder
$221K
Produktleder
$102K
Prosjektleder
$81.2K
Salg
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Teknisk programleder
$203K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Marsh & McLennan Companies er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $276,375. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Marsh & McLennan Companies er $89,000.

