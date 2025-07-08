Selskapskatalog
Marquistech
Marquistech Lønninger

Marquistechs lønn varierer fra $22,854 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $79,855 for en Maskinvareingeniør på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Marquistech. Sist oppdatert: 10/20/2025

Maskinvareingeniør
$79.9K
Programvareutvikler
$22.9K
Programvareutviklingsleder
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Marquistech er Maskinvareingeniør at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $79,855. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Marquistech er $50,166.

Andre ressurser