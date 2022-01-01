Selskapskatalog
ManTech
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

ManTech Lønninger

ManTechs lønn varierer fra $61,690 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $216,240 for en Programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ManTech. Sist oppdatert: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Median $120K

Full-Stack Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $125K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Løsningsarkitekt
Median $143K
Dataforsker
Median $148K
Teknisk programleder
Median $144K
Informasjonsteknolog (IT)
$181K
Produktdesigner
$79.6K
Programleder
$216K
Prosjektleder
$196K
Rekrutterer
$61.7K
Programvareutviklingsleder
$145K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos ManTech er Programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $216,240. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ManTech er $143,400.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ManTech

Relaterte selskaper

  • HPE
  • Cognizant
  • ADP
  • FactSet
  • Gartner
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser