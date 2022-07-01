Manta Lønninger

Selskapskatalog
Mantas lønn varierer fra $135,926 i total kompensasjon per år for en Teknisk kundeansvarlig på laveste nivå til $179,100 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Manta. Sist oppdatert: 11/26/2025

Løsningsarkitekt
$179K
Teknisk kundeansvarlig
$136K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Manta er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $179,100. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Manta er $157,513.

