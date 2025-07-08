Selskapskatalog
Malga
Malga Lønninger

Malgas lønn varierer fra $35,668 i total kompensasjon per år for en Forretningsutvikling på laveste nivå til $68,075 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Malga. Sist oppdatert: 11/23/2025

Forretningsutvikling
$35.7K
Salg
$68.1K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Malga er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $68,075. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Malga er $51,871.

Andre ressurser

