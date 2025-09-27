Selskapskatalog
Mailchimp
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Løsningsarkitekt

  • Alle Løsningsarkitekt lønninger

Mailchimp Løsningsarkitekt Lønninger

Den gjennomsnittlige Løsningsarkitekt totalkompensasjonen in Canada hos Mailchimp varierer fra CA$171K til CA$249K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mailchimps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$197K - CA$224K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$171KCA$197KCA$224KCA$249K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 3 flere Løsningsarkitekt innrapporteringers hos Mailchimp for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn

CA$226K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig CA$42.4K+ (noen ganger CA$424K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Mailchimp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Løsningsarkitekt tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos Mailchimp in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$249,443. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mailchimp for Løsningsarkitekt rollen in Canada er CA$171,228.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Mailchimp

Relaterte selskaper

  • Rubrik
  • Mozilla
  • Proofpoint
  • Envoy
  • Lattice
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser