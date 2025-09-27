Selskapskatalog
Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Mailchimp utgjør totalt $253K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mailchimps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Totalt per år
$253K
Grunnlønn
$183K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$70K
År i selskapet
10 År
Års erfaring
22 År
Hva er karrierenivåene hos Mailchimp?

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Mailchimp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Mailchimp in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $440,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mailchimp for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $225,000.

