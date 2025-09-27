Selskapskatalog
Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Mailchimp varierer fra $149K per year for Engineer II til $291K per year for Staff Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $218K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Mailchimps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/27/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Engineer I
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Mailchimp er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Send inn ny stilling

Backend Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Mailchimp in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $337,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Mailchimp for Programvareutvikler rollen in United States er $200,000.

Andre ressurser