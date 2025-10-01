Selskapskatalog
Magna International
Magna International Programvareutvikler Lønninger i Romania

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Romania hos Magna International utgjør totalt RON 285K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Magna Internationals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Magna International
Software Engineer
Timisoara, TM, Romania
Totalt per år
RON 285K
Nivå
L3
Grunnlønn
RON 247K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 37.4K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Magna International?

RON 715K

Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Magna International in Romania ligger på en årlig totalkompensasjon på RON 327,754. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Magna International for Programvareutvikler rollen in Romania er RON 273,872.

