Magic Leap
Magic Leap Programvareutvikler Lønninger i San Francisco Bay Area

Programvareutvikler-kompensasjon in San Francisco Bay Area hos Magic Leap varierer fra $160K per year for Associate Software Engineer til $330K per year for Principal Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area utgjør totalt $181K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Magic Leaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Entry Software Engineer
(Inngangsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Magic Leap er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Magic Leap in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $330,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Programvareutvikler role in San Francisco Bay Area is $180,000.

