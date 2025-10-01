Programvareutvikler-kompensasjon in Miami-Ft. Lauderdale Area hos Magic Leap varierer fra $139K per year for Entry Software Engineer til $188K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Miami-Ft. Lauderdale Area utgjør totalt $149K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Magic Leaps totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Magic Leap er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
