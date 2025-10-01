Selskapskatalog
Magic Leap
Magic Leap Programvareutvikler Lønninger i Miami-Ft. Lauderdale Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Miami-Ft. Lauderdale Area hos Magic Leap varierer fra $139K per year for Entry Software Engineer til $188K per year for Lead Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Miami-Ft. Lauderdale Area utgjør totalt $149K. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Entry Software Engineer
(Inngangsnivå)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Opptjeningsplan

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Magic Leap er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $214,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Magic Leap for Programvareutvikler rollen in Miami-Ft. Lauderdale Area er $150,000.

