Selskapskatalog
Magic Leap
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap

Magic Leap Lønninger

Magic Leaps lønn varierer fra $90,554 i total kompensasjon per år for en Maskinvareingeniør på laveste nivå til $324,719 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Magic Leap. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Programvareutvikler
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Virtuell Virkelighet Programvareingeniør

Maskiningeniør
Median $113K
Markedsføring
Median $151K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Forretningsanalytiker
$167K
Dataforsker
Median $150K
Elektroingeniør
$204K
Maskinvareingeniør
$90.6K
Personalavdeling
$199K
Juridisk
$189K
Optisk ingeniør
$155K
Produktdesigner
$92.3K
Produktleder
$216K
Programleder
$174K
Rekrutterer
$176K
Programvareutviklingsleder
$322K
Teknisk programleder
$259K
UX-forsker
$119K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Magic Leap er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Har du et spørsmål? Spør samfunnet.

Besøk Levels.fyi-samfunnet for å engasjere deg med ansatte fra ulike selskaper, få karrieretips og mer.

Besøk nå!

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Magic Leap er Programvareutvikler at the Principal Software Engineer level med en årlig totalkompensasjon på $324,719. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Magic Leap er $169,699.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Magic Leap

Relaterte selskaper

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser