Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Ukraine hos MacPaw utgjør totalt UAH 2.37M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for MacPaws totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Totalt per år
UAH 2.37M
Nivå
L4
Grunnlønn
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
7 År
Hva er karrierenivåene hos MacPaw?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.73M
Stripe logo
+UAH 839K
Datadog logo
+UAH 1.47M
Verily logo
+UAH 923K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos MacPaw in Ukraine ligger på en årlig totalkompensasjon på UAH 3,373,102. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos MacPaw for Programvareingeniør rollen in Ukraine er UAH 2,366,206.

