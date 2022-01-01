Selskapskatalog
M1 Finance
M1 Finance Lønninger

M1 Finances lønn varierer fra $50,250 i total kompensasjon per år for en Markedsføringsoperasjoner på laveste nivå til $175,875 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos M1 Finance. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $165K
Kundeservice
$62.7K
Markedsføring
$127K

Markedsføringsoperasjoner
$50.3K
Produktdesigner
$119K
Produktleder
$169K
Programvareutviklingsleder
$176K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos M1 Finance er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at M1 Finance is Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

