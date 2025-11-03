Selskapskatalog
Luxury Escapes
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Luxury Escapes Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Australia hos Luxury Escapes utgjør totalt A$114K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxury Escapess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Totalt per år
A$114K
Nivå
Mid
Grunnlønn
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Luxury Escapes in Australia ligger på en årlig totalkompensasjon på A$201,567. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luxury Escapes for Programvareingeniør rollen in Australia er A$126,385.

