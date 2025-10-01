Programvareutvikler-kompensasjon in Wroclaw Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra PLN 144K per year for L2 til PLN 265K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Wroclaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 168K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
