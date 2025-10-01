Selskapskatalog
Luxoft
Programvareutvikler-kompensasjon in Wroclaw Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra PLN 144K per year for L2 til PLN 265K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Wroclaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 168K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Luxoft?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Andre ressurser