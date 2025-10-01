Programvareutvikler-kompensasjon in Warsaw Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra PLN 125K per year for L2 til PLN 329K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Warsaw Metropolitan Area utgjør totalt PLN 236K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling