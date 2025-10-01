Selskapskatalog
Luxoft
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • United States

Luxoft Programvareutvikler Lønninger i United States

Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Luxoft varierer fra $92.5K per year for L1 til $107K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
Regular Software Engineer
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
Senior Software Engineer
$120K
$120K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$132K
$132K
$0
$111
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Luxoft?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Luxoft in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $144,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luxoft for Programvareutvikler rollen in United States er $110,000.

Andre ressurser