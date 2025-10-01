Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos Luxoft varierer fra $92.5K per year for L1 til $107K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $120K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
