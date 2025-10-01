Selskapskatalog
Luxoft
Luxoft Programvareutvikler Lønninger i Ukraine

Programvareutvikler-kompensasjon in Ukraine hos Luxoft varierer fra UAH 1.42M per year for L2 til UAH 3.18M per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Ukraine utgjør totalt UAH 1.78M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Siste lønnsrapporter
Hva er karrierenivåene hos Luxoft?

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,220,230. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Programvareutvikler role in Ukraine is UAH 1,780,168.

