Luxoft
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Romania

Luxoft Programvareutvikler Lønninger i Romania

Programvareutvikler-kompensasjon in Romania hos Luxoft varierer fra RON 93.2K per year for L1 til RON 249K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Romania utgjør totalt RON 142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Hva er karrierenivåene hos Luxoft?

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at Luxoft in Romania sits at a yearly total compensation of RON 282,079. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Programvareutvikler role in Romania is RON 141,517.

Andre ressurser