Programvareutvikler-kompensasjon in Krakow Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra PLN 167K per year for L2 til PLN 251K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Krakow Metropolitan Area utgjør totalt PLN 222K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
