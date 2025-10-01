Programvareutvikler-kompensasjon in Guadalajara Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra MX$31.1K per year for L1 til MX$62K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Guadalajara Metropolitan Area utgjør totalt MX$49.2K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
