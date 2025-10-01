Selskapskatalog
Luxoft
  • Greater Cairo

Luxoft Programvareutvikler Lønninger i Greater Cairo

Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Cairo hos Luxoft utgjør totalt EGP 25K per year for L2. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Cairo utgjør totalt EGP 25K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Inngangsnivå)
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
Regular Software Engineer
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
Senior Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
Lead Software Engineer
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Hva er karrierenivåene hos Luxoft?

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Luxoft in Greater Cairo ligger på en årlig totalkompensasjon på EGP 26,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luxoft for Programvareutvikler rollen in Greater Cairo er EGP 24,750.

