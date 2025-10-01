Programvareutvikler-kompensasjon in Germany hos Luxoft varierer fra €64.3K per year for L2 til €86.5K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Germany utgjør totalt €75.1K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
