Programvareutvikler-kompensasjon in Canada hos Luxoft varierer fra CA$94.7K per year for L2 til CA$109K per year for L3. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Canada utgjør totalt CA$95.6K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
Ingen lønninger funnet
