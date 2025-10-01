Programvareutvikler-kompensasjon in Bucharest Metropolitan Area hos Luxoft varierer fra RON 93.2K per year for L1 til RON 296K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Bucharest Metropolitan Area utgjør totalt RON 141K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luxofts totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
