Lutron Electronics
Lutron Electronics Programvareutvikler Lønninger i Philadelphia Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Philadelphia Area hos Lutron Electronics utgjør totalt $108K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lutron Electronicss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Totalt per år
$108K
Nivå
L2
Grunnlønn
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Lutron Electronics?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Lutron Electronics in Philadelphia AreaProgramvareutvikler职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$119,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Lutron Electronics in Philadelphia AreaProgramvareutvikler职位的年度总薪酬中位数为$97,000。

