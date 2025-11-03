Selskapskatalog
Luminar Technologies
Luminar Technologies Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in United States hos Luminar Technologies varierer fra $91.3K til $130K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luminar Technologiess totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$103K - $118K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$91.3K$103K$118K$130K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Luminar Technologies er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Luminar Technologies in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $129,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luminar Technologies for Dataanalytiker rollen in United States er $91,300.

