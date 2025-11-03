Selskapskatalog
Luminance
Luminance Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in United Kingdom hos Luminance utgjør totalt £69.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Luminances totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Median Pakke
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Totalt per år
£69.1K
Nivå
Senior
Grunnlønn
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Luminance?
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Luminance in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £74,032. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Luminance for Programvareingeniør rollen in United Kingdom er £69,077.

