Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Lumentum varierer fra $157K til $215K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lumentums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/3/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$168K - $204K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$157K$168K$204K$215K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Lumentum in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $214,600. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lumentum for UX-forsker rollen in United States er $157,250.

Andre ressurser