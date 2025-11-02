Selskapskatalog
Lumentum
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør lønninger

Lumentum Maskiningeniør Lønninger

Maskiningeniør-mediankompensasjonspakken in United States hos Lumentum utgjør totalt $150K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lumentums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Totalt per år
$150K
Nivå
Senior
Grunnlønn
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
6 År
Hva er karrierenivåene hos Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos Lumentum in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $225,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lumentum for Maskiningeniør rollen in United States er $148,250.

