Lumentum
Lumentum Dataanalytiker Lønninger

Den gjennomsnittlige Dataanalytiker totalkompensasjonen in Canada hos Lumentum varierer fra CA$66.4K til CA$94.2K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lumentums totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Vanlig Område
Mulig Område
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lumentum er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataanalytiker hos Lumentum in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$94,208. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lumentum for Dataanalytiker rollen in Canada er CA$66,355.

