Selskapskatalog
lululemon
lululemon Lønninger

lululemons lønn varierer fra $39,800 i total kompensasjon per år for en Salg på laveste nivå til $341,700 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos lululemon. Sist oppdatert: 11/26/2025

Programvareingeniør
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Dataingeniør

Produktleder
Median $108K
Prosjektleder
Median $86.9K

Dataanalytiker
Median $80.2K
Datavitenskaper
Median $82.2K
Løsningsarkitekt
Median $144K
Forretningsanalytiker
$89.6K
Datavitenskap-leder
$180K
Finansanalytiker
$72K
Informasjonsteknolog (IT)
$80.3K
Markedsføring
$130K
Markedsføringsoperasjoner
$60.5K
Produktdesigner
$101K
Programleder
$181K
Rekrutterer
$66.5K
Salg
$39.8K
Programvareutviklingsleder
$342K
Teknisk programleder
$151K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos lululemon er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $341,700. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos lululemon er $97,234.

Andre ressurser

