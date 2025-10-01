Selskapskatalog
Lucid
Lucid Programvareutvikler Lønninger i Salt Lake City Greater Area

Programvareutvikler-kompensasjon in Salt Lake City Greater Area hos Lucid varierer fra $102K per year for Software Engineer 1 til $219K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Salt Lake City Greater Area utgjør totalt $135K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lucids totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
(Inngangsnivå)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Lucid er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Inkluderte stillinger

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Lucid in Salt Lake City Greater Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $218,837. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Lucid for Programvareutvikler rollen in Salt Lake City Greater Area er $132,200.

Andre ressurser