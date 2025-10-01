Programvareutvikler-kompensasjon in Salt Lake City Greater Area hos Lucid varierer fra $102K per year for Software Engineer 1 til $219K per year for Staff Software Engineer. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Salt Lake City Greater Area utgjør totalt $135K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Lucids totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Lucid er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)
