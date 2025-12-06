Selskapskatalog
Logitech
Den gjennomsnittlige Produktdesignleder totalkompensasjonen in United Kingdom hos Logitech varierer fra £143K til £196K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Logitechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$208K - $247K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
$192K$208K$247K$263K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktdesignleder hos Logitech in United Kingdom ligger på en årlig totalkompensasjon på £195,757. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Logitech for Produktdesignleder rollen in United Kingdom er £142,987.

