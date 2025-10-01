Selskapskatalog
Logitech
  • Lønninger
  • Maskiningeniør

  • Alle Maskiningeniør lønninger

  • Greater Taipei Area

Logitech Maskiningeniør Lønninger i Greater Taipei Area

Maskiningeniør-kompensasjon in Greater Taipei Area hos Logitech varierer fra NT$1.74M per year for I3 til NT$2.57M per year for I4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Taipei Area utgjør totalt NT$1.81M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Logitechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskiningeniør hos Logitech in Greater Taipei Area ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$3,215,277. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Logitech for Maskiningeniør rollen in Greater Taipei Area er NT$2,185,985.

