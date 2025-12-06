Selskapskatalog
Logitech
Logitech Juridisk Lønninger

Den gjennomsnittlige Juridisk totalkompensasjonen in United States hos Logitech varierer fra $219K til $311K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Logitechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$248K - $294K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$219K$248K$294K$311K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Juridisk hos Logitech in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $310,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Logitech for Juridisk rollen in United States er $218,700.

