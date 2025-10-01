Selskapskatalog
Logitech
Logitech Industridesigner Lønninger i San Francisco Bay Area

Industridesigner-mediankompensasjonspakken in San Francisco Bay Area hos Logitech utgjør totalt $133K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Logitechs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Totalt per år
$133K
Nivå
I3
Grunnlønn
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
År i selskapet
9 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Logitech?

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Logitech er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Industridesigner hos Logitech in San Francisco Bay Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $239,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Logitech for Industridesigner rollen in San Francisco Bay Area er $133,200.

