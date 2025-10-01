Selskapskatalog
Loggi Programvareutviklingsleder Lønninger i Greater Sao Paulo

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in Greater Sao Paulo hos Loggi utgjør totalt R$491K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Loggis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$491K
Nivå
L5
Grunnlønn
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos Loggi?

R$880K

Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Loggi in Greater Sao Paulo ligger på en årlig totalkompensasjon på R$928,570. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Loggi for Programvareutviklingsleder rollen in Greater Sao Paulo er R$543,941.

