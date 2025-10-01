Selskapskatalog

Loggi Programvareutvikler Lønninger i Greater Sao Paulo

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Greater Sao Paulo hos Loggi utgjør totalt R$152K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Loggis totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totalt per år
R$152K
Nivå
L3
Grunnlønn
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos Loggi?

R$880K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Loggi in Greater Sao Paulo ligger på en årlig totalkompensasjon på R$302,208. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Loggi for Programvareutvikler rollen in Greater Sao Paulo er R$162,485.

