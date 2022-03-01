Loadsmart Lønninger

Selskapskatalog
Loadsmarts lønn varierer fra $38,921 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $88,094 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Loadsmart. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $71.9K
Programvareutviklingsleder
Median $88.1K
Dataforsker
$60.3K

Produktdesigner
$38.9K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Loadsmart er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Loadsmart er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $88,094. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Loadsmart er $66,098.

