LKQ
LKQ Lønninger

LKQs lønn varierer fra $57,486 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $102,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos LKQ. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $102K
Forretningsanalytiker
$57.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$72.3K

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at LKQ is Programvareutvikler with a yearly total compensation of $102,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at LKQ is $72,271.

